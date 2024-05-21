"بالقوة إذا لزم الأمر".. قانون فنلندي مقترح لإبعاد طالبي اللجوء

اقترحت حكومة فنلندا اليمينية، الثلاثاء، قانونًا جديدًا يسمح لسلطات البلاد المختصة بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود "بالقوة إذا لزم الأمر".

يأتي ذلك بعد ازدياد في عدد المهاجرين اتّهمت هلسنكي روسيا بالوقوف خلفه، بحسب "فرانس برس".

وأفاد رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو الصحافيين بالحاجة إلى أدوات قانونية جديدة بعد وصول نحو ألف مهاجر الخريف الماضي من دون تأشيرات إلى الحدود الشرقية للبلاد مع روسيا البالغ طولها 1340 كيلومترًا.

وحمّلت هلسنكي روسيا مسؤولية ما وصفتها بأنها هجرة تستخدم كأداة تقف روسيا خلفها، وهي تهمة نفاها الكرملين.