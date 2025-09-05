"الناتو خط أحمر".. مسؤول يكشف تفاصيل الشروط الأمنية الروسية في أوكرانيا

كشف مصدر روسي رفيع المستوى تفاصيل حول الضمانات الأمنية التي طالب بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أي تسوية للحرب في أوكرانيا.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "موسكو لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا ما لم تتلقَ ضمانات أمنية مكتوبة وملزمة".

وأضاف أن "ما يطرحه الرئيس بوتين ليس مجرد مطالب سياسية، بل شروط وجودية تخص أمن الدولة الروسية على المدى البعيد".

وأكد المصدر أن "الضمانة الأولى التي تتمسك بها موسكو هي التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وهذا خط أحمر غير قابل للتفاوض".

وأضاف أنه "إذا لم يتم تثبيت وضع أوكرانيا كدولة محايدة دستوريًا وباتفاقات دولية، فإن روسيا ستجد نفسها مضطرة لمواصلة عملياتها العسكرية مهما طال الزمن".

وتابع المصدر، أن "روسيا لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها ترى أن أي خطوة نحو الناتو تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة أن التوسع المستمر للحلف شرقًا خيانة لوعود سابقة، ولن نسمح بأن يتحول جارنا المباشر إلى قاعدة عسكرية معادية" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "موسكو تطالب أيضًا بفرض قيود صارمة على حجم الجيش الأوكراني ونوعية تسليحه، بحيث لا يمتلك القدرة على شن هجمات واسعة أو استعادة المناطق التي تعتبرها روسيا تحت سيادتها".

وقال المصدر: "إذا استمرت كييف في برنامج إعادة التسلح بدعم غربي، فهذا سيقضي على أي فرصة للتسوية السلمية".

وكشف أن "روسيا تريد أن تكون طرفًا مباشرًا في أي ضمانات أمنية تقدم لأوكرانيا"، معتبرًا أن أي اتفاق لا يأخذ مصالح موسكو في الاعتبار سيكون "بلا قيمة".

وحذر من أن "تجاوز هذه المطالب سيُدخل الحرب في مرحلة أكثر خطورة، خاصةً إذا شعرنا أن الغرب يحاول فرض وقائع تتجاهل مصالحنا، فلن نتردد في الرد بخيارات قد تكون عسكرية وأوسع نطاقًا".

وأكد المصدر الروسي أن بلاده "تنتظر من الغرب مواقف واضحة وملزمة، وأن أي محاولة للالتفاف أو تقديم ضمانات شكلية لن توقف هذه الحرب ولن تحقق الأمن لا لروسيا ولا لأوروبا".