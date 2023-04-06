الصين تعد بـ "تدابير حازمة وقوية" بعد لقاء تساي وماكارثي

واستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا، الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين في مستهلّ اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين.

وعقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة سيمي فالي، واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيدون لبكين وآخرون مؤيّدون لتايوان في تجمعين متضادين.

ورسميًا، فإن رئيسة تايوان ليست في زيارة إلى الولايات المتحدة بل هذه مجرد محطة عبور "ترانزيت" في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أمريكا اللاتينية.