حرب غزة "معضلة" أمام بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

سلط موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي الضوء على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ألقاه يوم الخميس، رداً على تقرير المحقق الخاص حول عمر وذاكرة الرئيس، لكنه أشار أن "هذه ليست المعضلة الكبرى لبايدن، وإنما المعضلة هي موقفه من الحرب الإسرائيلية في غزة".

وقال بايدن "إني أرى، كما تعلمون، بأن أسلوب الرد في غزة كان مبالغا فيه"، متحدثاً عن الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالإضافة إلى رغبته في التوصل إلى "وقف مستدام للقتال".

وأضاف "هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء الذين يواجهون مشاكل ويموتون، ويجب أن تتوقف الحرب".

واعتبر الموقع أن "هذا بمثابة تحول في الخطاب عن الأيام الأولى للحرب، عندما دعم بايدن إسرائيل بقوة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن مع مقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى المجاعة والمرض، أصبح الرئيس أكثر انتقاداً لسلوك إسرائيل".

ونوه "بزنس إنسايدر" أن "هذا التحول الخطابي سببه احتجاجات وغضب الديمقراطيين على الوضع في غزة، ففي الأشهر الأخيرة تعرقلت العديد من فعاليات بايدن بسبب المتظاهرين المؤيدين لوقف إطلاق النار".

وأصبح المشرعون الديمقراطيين في الكونغرس ينتقدون بشكل متزايد المجهود الحربي الإسرائيلي، حيث يسعى البعض إلى وضع شروط على المساعدات الإسرائيلية المستقبلية.