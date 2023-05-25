مستوطنون يقتحمون الأقصى بمناسبة "عيد الأسابيع"

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بذريعة السياحة.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت في بيانات سابقة إلى تكثيف الاقتحامات للأقصى، بمناسبة "عيد الأسابيع " عند اليهود، والذي يصادف ويبدأ اليوم، كما دعت قوى وطنية وإسلامية إلى شد الرحال والرباط بالأقصى، والتواجد خلال أيام عيد اليهود للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

ومنذ ساعات صباح اليوم الخميس، دخلت مجموعات كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى وتجولوا برفقة حاخامات متطرفين، أدوا طقوسًا دينية وتلمودية، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية كثفت من تواجدها منذ الصباح عند أبواب الأقصى، وداخل الباحات، لحماية المستوطنين وتسهيل اقتحاماتهم.