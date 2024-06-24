فرنسا.. اليمين المتطرف يلوّح بقرارات تستهدف "مزدوجي الجنسية"

وأضاف: "ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية: إما أن تكون فرنسياً أو لست فرنسيا. عندما تكون فرنسيا، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسيا عبر التجنيس".

وأشار إلى أنه في حال فوز حزب اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المبكرة في مطلع تموز/يوليو "فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أكثر تشددا".

وأكد أن حاملي الجنسية المزدوجة سيتمتعون بالحقوق نفسها، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022.

وأوضح: "عندما تكون فرنسياً من هذا الأصل أو ذاك، فأنت فرنسي وبالطبع لديك الحقوق نفسها مثل أي فرنسي".

وحالياً، يحظر على الرعايا الأجانب شغل بعض الوظائف في القطاع العام، باستثناء أطباء المستشفيات والأساتذة الباحثين.