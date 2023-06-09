اعتراف من ترامب بالاحتفاظ بوثائق عسكرية "سرية"
اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بوثائق عسكرية سرية، بعد خروجه من منصبه، حسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية، الجمعة، إنها حصلت على تسجيل صوتي لترامب من اجتماع يعود للعام 2021 يعترف فيه بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية لم تُرفع عنها السرية.
ووفق الشبكة، يقول ترامب حسب نص التسجيل: "بصفتي رئيسا، كان بإمكاني رفع السرية، لكنني الآن لا أستطيع"، مشيرة إلى أنه كان يناقش وثيقة سرية لوزارة الدفاع الأمريكية حول مهاجمة إيران.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع، في وقت سابق اليوم، أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات لترامب؛ لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة.
وأضاف المصدر أن ترامب يواجه سبع تهم جنائية في القضية الاتحادية.
وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه استُدعي للمثول أمام المحكمة الاتحادية في ميامي يوم الثلاثاء.
وكتب على منصته (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي: "أنا رجل بريء!".