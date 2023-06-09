اعتراف من ترامب بالاحتفاظ بوثائق عسكرية "سرية"

اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بوثائق عسكرية سرية، بعد خروجه من منصبه، حسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية، الجمعة، إنها حصلت على تسجيل صوتي لترامب من اجتماع يعود للعام 2021 يعترف فيه بأنه احتفظ بمعلومات عسكرية لم تُرفع عنها السرية.