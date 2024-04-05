تتعلق بمساعدات أوروبية.. الكشف عن عمليات احتيال واسعة في إيطاليا

وأشارت، وفقًا للصحيفة، إلى أن تلك المجموعات الصغيرة تمكنت من الحصول على الأموال الأوروبية عن طريق إعفاءات ضريبية غير قانونية لإعادة تأهيل المنازل.

وتواجه إيطاليا، منذ سنوات عديدة، مشاكل خطيرة في إدارة الأموال الأوروبية، ما دفع العديد من الإدارات إلى التخلّي عن تلقي مبالغ ضخمة، بسبب الخوف من وقوعها في أيدي الجريمة المنظمة، بحسب الصحيفة الإسبانية.

وكانت إيطاليا الدولة الأكثر استفادة، متقدمة قليلاً على أسبانيا، من المساعدات الأوروبية، حيث تلقت بين المساعدات المباشرة والقروض الميسرة، حوالي 102.000 مليون.