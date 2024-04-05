تتعلق بمساعدات أوروبية.. الكشف عن عمليات احتيال واسعة في إيطاليا
كشفت الشرطة الإيطالية عن عمليات احتيال واسعة في البلاد تتعلق بالمساعدات والتمويلات الأوروبية الممنوحة لروما، بحسب صحيفة "El Pais" الإسبانية.
وقالت الشرطة الإيطالية إن حملة ضد جرائم الاحتيال المتعلقة في المساعدات الأوروبية وخطط توزيعها في إيطاليا، أدت إلى اعتقال 22 شخصًا، ومصادرة أصول تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليون يورو.
وأوضحت الشرطة، أن مجموعات صغيرة مرتبطة بالجريمة المنظمة استغلت أموال التعافي من جائحة "كوفيد-19" وبرامج تحسين المنازل، التي أطلقته إيطاليا بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت، وفقًا للصحيفة، إلى أن تلك المجموعات الصغيرة تمكنت من الحصول على الأموال الأوروبية عن طريق إعفاءات ضريبية غير قانونية لإعادة تأهيل المنازل.
وتواجه إيطاليا، منذ سنوات عديدة، مشاكل خطيرة في إدارة الأموال الأوروبية، ما دفع العديد من الإدارات إلى التخلّي عن تلقي مبالغ ضخمة، بسبب الخوف من وقوعها في أيدي الجريمة المنظمة، بحسب الصحيفة الإسبانية.
وكانت إيطاليا الدولة الأكثر استفادة، متقدمة قليلاً على أسبانيا، من المساعدات الأوروبية، حيث تلقت بين المساعدات المباشرة والقروض الميسرة، حوالي 102.000 مليون.
وبينت الشرطة أن برنامج "المكافأة الفائقة"، وهو برنامج يدفع تكاليف التجديدات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل بنسبة 110% من تكلفتها، الذي نفذته حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، هو الإجراء الذي فتح الباب أمام كل أنواع الاحتيال، وأحدث فجوة كبيرة في خزائن الدولة.
ونوَّهت الشرطة إلى أن المشتبه بهم، الذين لم تحدد هويتهم، قد ابتكروا "أنظمة احتيال متطورة" لتقديم مشاريع عبر شركات وهمية وبالتالي الحصول على أموال المساعدات.