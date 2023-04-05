القوات الإسرائيلية تقتحم مجددا المسجد الأقصى

تجددت المواجهات، مساء اليوم الأربعاء، بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين في المسجد الأقصى للمرة الثانية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان.

وقال موظفون في إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت حرم المسجد الأقصى وحاولت طرد المصلين باستخدام قنابل صوتية وإطلاق الرصاص المطاطي.