القوات الإسرائيلية تقتحم مجددا المسجد الأقصى
تجددت المواجهات، مساء اليوم الأربعاء، بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين في المسجد الأقصى للمرة الثانية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان.
وقال موظفون في إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت حرم المسجد الأقصى وحاولت طرد المصلين باستخدام قنابل صوتية وإطلاق الرصاص المطاطي.
وأكد شهود عيان أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى لإفراغه من المصلين المعتكفين داخله، واعتدت على المصلين".
وقال الشهود إن المصلين ردوا برشق الشرطة الإسرائيلية، بينما لم يصدر تعليق من الأخيرة حتى الآن.
يذكر أن المسجد الأقصى شهد، فجر الأربعاء، مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمعتكفين في المسجد، أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين.