لندن وبروكسل تتوصلان إلى اتفاق بشأن إصلاح بروتوكول أيرلندا الشمالية
توصلت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يضع حداً لخلافهما بشأن عمليات المراقبة لمرحلة ما بعد "بريكست" في أيرلندا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر حكومي بريطاني.
واجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في "ويندسور" قرب لندن؛ لإجراء محادثات "نهائية" حول هذا الملف المتوتر.
ومن المقرر أن يعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركا بعد الظهر.
ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بريطانيا، اليوم الإثنين، وقالت إنها تتطلع إلى بدء فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية.
وكتبت أورسولا فون دير لاين على "تويتر": "أتطلع إلى طي صفحة وبدء فصل جديد مع شريكتنا وصديقتنا".
وتسعى لندن وبروكسل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد يتعلق بالترتيبات التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.