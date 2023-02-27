لندن وبروكسل تتوصلان إلى اتفاق بشأن إصلاح بروتوكول أيرلندا الشمالية

توصلت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يضع حداً لخلافهما بشأن عمليات المراقبة لمرحلة ما بعد "بريكست" في أيرلندا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر حكومي بريطاني.

واجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في "ويندسور" قرب لندن؛ لإجراء محادثات "نهائية" حول هذا الملف المتوتر.

ومن المقرر أن يعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركا بعد الظهر.