رغم معارضة خطة بن غفير.. "الشاباك" يقترب من الانخراط بملف الجريمة في المجتمع العربي

يشارك خبراء إسرائيليون في مجال إنفاذ القانون والأمن ضمن فريق عمل يهدف إلى دراسة كيفية تطبيق خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لتشكيل وحدة خاصة داخل "الشاباك" لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في وقت يقول معارضو الخطوة إنها ستشكل انتهاكًا لخصوصية المواطنين العرب في إسرائيل.

ونص الاتفاق الائتلافي بين بن غفير وحزب "الليكود" على تكليف "الشاباك" بمساعدة الشرطة وجهات التحقيق في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي، من منطلق تفشي ظواهر العنف والجريمة المنظمة بشكل يتطلب أدوات استثنائية.

و"الشاباك" هو أحد الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية التي تعمل على مكافحة عمليات التجسس والإرهاب والنشاطات التي تمس الأمن القومي، ويخضع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وسيكون عمل الوحدة الجديدة بالتعاون بين مكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي، وسيعني إنشاء الوحدة أن جهاز الأمن العام سيكلف بالتعاطي مع ملف الجريمة بالداخل، وسيكون حاضرًا في قضايا جنائية تخص المجتمع العربي في إسرائيل دون غيره.