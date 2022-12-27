محقّقون أوروبيون يزورون لبنان لاستجواب رياض سلامة

وقال المسؤول القضائي اللبناني، طالبا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "وفودا تضمّ مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا، ستصل إلى بيروت تباعا بين 9 و20 كانون الثاني/يناير".

وتهدف زيارة الوفد الأوروبي إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة، الذي يواجه شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.

وأضاف المسؤول أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي "التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية".