مسؤول أمريكي: نتنياهو يزور البيت الأبيض قريبا

كشف مسؤول أمريكي كبير عن زيارة قريبة متوقعة سيجريها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن، وذلك بعد خلافات أمريكية إسرائيلية على خلفية الرفض الأمريكي لخطة الإصلاح القضائي.

وقال المسؤول الكبير إن "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وتأتي هذه الأنباء بعد نحو عشرة أيام من نفي الرئيس الأمريكي جو بايدن نيته دعوة رئيس وزراء إسرائيل لزيارة الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن "الزيارة في حال جرت للولايات المتحدة الأمريكية، ستكون الأولى لنتنياهو، بعد عودته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أشهر".

وأكد مجلس الأمن القومي الأمريكي الشهر الماضي أنه لا يوجد خطة بأن يقوم نتنياهو بزيارة واشنطن، وفق الصحيفة العبرية.

لكن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، قال إن "نتنياهو من المتوقع أن يجتمع قريبًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض".

كما تطرق المسؤول الأمريكي إلى الوضع الأمني السائد قائلًا إن "حزب الله يزوّد حركة حماس بصواريخ متقدمة، حتى تستخدمها ضد إسرائيل من الحدود الشمالية".

ونشأ خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، على خلفية تصريحات للرئيس بايدن وجَّه خلالها انتقادات لاذعة لنتنياهو بسبب خطة الإصلاح القضائي التي ينوي إقرارها.