رئيس الأركان الأمريكي يعاين عمق الأزمة في الجيش الإسرائيلي بسبب خطة القضاء

كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، وسيلتقي قادة أمنيين وعسكريين في الجيش الإسرائيلي.

وذكر موقع "واللا" العبري أن مارك ميلي سيحاول الوقوف على مدى عمق الأزمة التي تضرب الجيش الإسرائيلي بسبب التعديلات القضائية.

وقال الموقع إن زيارة رئيس الأركان الأمريكي "تأتي على خلفية القلق المتزايد في الإدارة الأمريكية بشأن الأزمة التي نشأت في الجيش الإسرائيلي بعد الترويج لخطة القضاء".

ونقل الموقع عن مسؤولين قولهم إن "زيارة ميلي لإسرائيل ستسمح لإدارة بايدن بالتقييم بطريقة مباشرة وأفضل لمدى عمق الأزمة في الجيش وما هي عواقبها المحتملة على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "من المتوقع أن يناقش رئيس الأركان هاليفي وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي مع ميلي الملف الإيراني والوضع الأمني ​​مع لبنان والجوانب الأمنية المرافقة للحديث عن احتمالات التطبيع مع السعودية".