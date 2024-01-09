القضاء الروسي يحقق مع أمريكي بتهمة تهريب المخدرات

قررت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، حجز مواطن أمريكي لمدة شهرين على ذمة التحقيق، بتهمة تهريب المخدرات.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن محكمة مقاطعة أوستانكينا في موسكو، قررت حجز روبرت وودلاند رومانوف حتى الـ5 من مارس/ آذار المقبل، حتى استكمال التحقيقات.

وأوضحت السلطات القضائية، أن رومانوف متهم بحيازة المخدرات وتخزينها ونقلها. وفي حال إصدار حكم نهائي قد يواجه المواطن الأمريكي عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن ودلاند، 32 عامًا، روسي الأصل تبناه زوجان أمريكيان من دار للأيتام في مقاطعة بيرم عام 1993، ورحل معهما إلى الولايات المتحدة آنذاك، فيما عاد إلى روسيا قبل 10 سنوات واستقر بمنطقة قريبة من موسكو، وعمل مدرسًا للغة الإنجليزية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الروسية، مواطنين أمريكيين بتهم مختلفة، بعد الأزمة بين البلدين في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ولم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة عن هذا الاحتجاز حتى الآن.