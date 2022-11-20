أوكرانيا تعلن مقتل 60 جنديًا روسيًا بقصف مدفعي بعيد المدى

قالت أوكرانيا السبت إنها قتلت نحو 60 جنديا روسيا في قصف بعيد المدى بالمدفعية، وهي المرة الثانية خلال أربعة أيام التي تقول فيها كييف إنها كبدت روسيا خسائر كبيرة في حادثة واحدة.

وفي منشور على فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تكبدت خسائر يوم الخميس عندما قصفت القوات الأوكرانية بلدة تبعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة خيرسون، والتي غادرتها القوات الروسية هذا الشهر.

ولم يذكر المنشور مزيدا من التفاصيل. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من رواية الجيش الأوكراني.

وزودت الولايات المتحدة كييف بأنظمة صاروخية متطورة قادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.

وكانت أوكرانيا قد قالت يوم الأربعاء إن حوالي 50 جنديا روسيا سقطوا بين قتيل وجريح في اليوم السابق في قصف على قرية دينيجنيكوف التي تبعد 70 كيلومترا خلف الخطوط الأمامية في منطقة لوغانسك بشرق البلاد.