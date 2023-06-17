وزير الدفاع الروسي يدعو لزيادة إنتاج الدبابات للجيش

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، إلى زيادة إنتاج الدبابات لتلبية احتياجات الجيش الروسي في خضم هجوم مضاد في أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان إن "شويغو" زار مصنعًا للمعدات العسكرية في منطقة أومسك، غرب سيبيريا، "وحدّد هدف مواصلة زيادة إنتاج الدبابات".

ولفت الوزير إلى ضرورة "تلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفق البيان.

وشدّد شويغو على ضرورة تعزيز أمن المركبات المدرّعة وطواقمها، بحسب البيان نفسه.

ويأتي هذا الإعلان في خضمّ هجوم أوكراني مضاد يهدف إلى استعادة القوات الأوكرانية للأراضي التي تحتلها القوات الروسية.

وتؤكد موسكو باستمرار على أن الهجوم الحاصل راهنًا في أوكرانيا على مواقع يحتلها الروس، فاشل.

في المقابل، تؤكد كييف أنها حررت حفنة من البلدات وحوالي 100 كيلومتر مربع على الجبهة الجنوبية على وجه الخصوص.