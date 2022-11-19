منظمة: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن الإيراني في محافظة كردستان

أعلنت منظمة "هنكاو" غير الحكومية المدافعة عن أكراد إيران، أن 3 متظاهرين على الأقل قتلوا، السبت، برصاص قوات الأمن الإيرانية في شمال غرب البلاد، خلال احتجاجات أشعلتها وفاة مهسا أميني.

وقالت "هنكاو" ومقرها في النرويج لوكالة "فرانس برس"، إن "القوات الحكومية القمعية فتحت النار على المتظاهرين في بلدة ديفانداره فقتلت 3 مدنيين على الأقل".

وقُتل 342 شخصا على الأقل، بينهم 43 طفلا و26 امرأة، في حملة القمع منذ وفاة أميني، حسبما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، الأربعاء.

وقُتل متظاهرون في 22 من محافظات إيران البالغ عددها 31، وفق المنظمة، منهم 123 شخصا في سيستان بلوشستان و32 في كردستان، من بين المحافظات القليلة ذات الغالبية السنية في إيران ذات الأغلبية الشيعية.

وتواجه السلطة في إيران أكبر تحدٍّ منذ الثورة الإسلامية، في العام 1979، يتمثّل في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ شهرين، على إثر وفاة الشابة أميني.