توقيف 3 روس في نيويورك بتهمة شحن مكوّنات أسلحة

أوقف ثلاثة روس في نيويورك لالتفافهم على العقوبات من خلال شحن مكوّنات إلكترونية للصواريخ والدبابات وأنظمة المسيّرات الروسية المستخدمة في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء.

وتم توقيف نيكولاي غولتسيف 37 عامًا، وزوجته كريستينا بوزيريفا 32 عامًا، وكلاهما يحمل الجنسيتين الروسية والكندية، مع سليمجون نار الدينوف 52 عاماً، الذي يشتبه بأنه شريكهما، ويحمل الجنسيتين الروسية والطاجيكية.

وجاء في بيان للوكيل الخاص في وزارة الداخلية الأمريكية أيفان أرفيلو أن الثلاثة متّهمون بالالتفاف على العقوبات، بإرسالهم خلال عام "أكثر من 300 شحنة مواد محظورة تقدّر قيمتها بنحو عشرة ملايين دولار إلى ساحة المعركة الروسية".