انفجار قوي وسط بلدة تاغانروغ الروسية

وقع انفجار قوي في ميدان بانكوفسكايا بجوار متحف الفن في بلدة تاغانروغ الروسية في إقليم روستوف نتيجة سقوط صاروخ أوكراني، ما أسفر عن إصابة أكثر من 15 شخصا وتضرر عدد من السيارات والمباني.

و قال حاكم منطقة روستوف فاميلي جولوبيف عبر قناته على تلغرام : "في وسط تاغانروغ بالقرب من مقهى حديقة تشيخوف، انفجر صاروخ، على ما يبدو، رجال الإنقاذ يعملون في الموقع، لم يسقط قتلى، وهناك مصابون ذهبت إليهم سيارات الإسعاف.. يتم تحديث المعلومات عن الأضرار سأبلغكم ".