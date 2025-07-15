18 إصابة بهجمات أوكرانية على مناطق روسية

قال حكام مناطق فورونيغ وليبيتسك وبريانسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 18 شخصًا أصيبوا وتضررت منازل ومبان أخرى جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة خلال الليل.

وذكر ألكسندر جوسيف حاكم فورونيغ على تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة فوق المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف أن 16 شخصًا بينهم شاب، أصيبوا جراء الهجوم موضحًا أن المباني السكنية في المدينة وضواحيها تضررت إلى جانب منشآت تجارية محلية.

وبحسب وكالة "رويترز"، أظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه نشرته قناة ماش على تطبيق تيليجرام جسمًا طائرًا يصطدم بمبنى في شارع سكني مزدحم في فورونيغ، أعقبه انفجار كبير.

وقال رئيس بلدية المدينة سيرغي بيترين إن روضة أطفال تضررت من الهجوم وتم نقل الأطفال مؤقتًا إلى منشآت مجاورة.

وذكر إيجور أرتامونوف حاكم ليبيتسك عبر تطبيق تيليجرام أن طائرة مسيرة تحطمت في مدينة يليتس بمنطقة صناعية في ليبيتسك، وأوضح أن شخصًا واحدًا أصيب.

وأكد ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك إصابة امرأة في هجوم بطائرة مسيرة على قرية سلوتشيفسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليغرام أن وحداتها دمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق خمس مناطق روسية والبحر الأسود، بما في ذلك ثلاث فوق منطقة ليبيتسك.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الغارات التي يتبادلانها منذ أن أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن آلاف المدنيين لقوا حتفهم في هذا الصراع، غالبيتهم العظمى من الأوكرانيين.