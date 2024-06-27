ما سيناريوهات "اليوم التالي" للانتخابات الرئاسية في إيران؟

يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع غداً الجمعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 4 مرشحين، بعد انسحاب المرشحين أمير حسين غازي زادة هاشمي وعلي رضا زاكاني.

وفي هذا الصدد، تطرقت صحيفة "خراسان" المحسوبة على التيار الأصولي في إيران، إلى السيناريوهات المحتملة للانتخابات الرئاسية في إيران.

وأشارت الصحيفة إلى وحدة التيار الإصلاحي، واختلاف الأصوليين بشكل ينذر بتشتت أصوات أنصار الأصوليين، في المقابل.

وتوقعت الصحيفة، أن تدخل الانتخابات جولة ثانية؛ بسبب اقتراب نسب الأصوات المتوقعة للمرشحين، مرجحة احتمالية فوز الأصوليين في المرحلة الأولى أكثر من الثانية، ولهذا ذهبت إلى أن الأجدر بالمرشحين أن يتحدوا على مرشح واحد.

ورأت أن ذهاب الانتخابات إلى جولة ثانية ستكون لصالح التيار الإصلاحي، ومرشحه مسعود بزشكيان.