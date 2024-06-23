لوموند: اليسار يستعيد عافيته في فنلندا ويحقق مكاسب في دول شمال أوروبا

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النجاح لقي صدى في جميع أنحاء دول شمال أوروبا، حيث حقق حزب الشعب الاشتراكي في الدنمارك وحزب اليسار في السويد أيضا مكاسب كبيرة.

وفي حديثها من بروكسل، أرجعت أندرسون نجاح تحالف اليسار، إلى جهود المساواة الاجتماعية، وسياسة المناخ الطموحة من جهة، والدفاع الحازم عن حقوق الإنسان، من جهة أخرى.

وقالت: "إننا ندعو إلى تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية القوية، إلى جانب اتخاذ موقف قوي بشأن العمل المناخي والتضامن مع أوكرانيا وفلسطين".

ووفقا لأندرسون، فقد فشلت هذه الحكومة اليمينية في تحسين حياة الناس العاديين، وهاجمت بدلا من ذلك النقابات العمالية، وتسببت بتدهور ظروف العمل وخفض الخدمات الاجتماعية، والعمل عكس اتجاه حماية المناخ والبيئة.

ورغم كل تلك الأسباب، طغى حادث عنيف على المشهد وأثر على الانتخابات، حيث تعرضت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في أولو، لهجوم من قبل رجل تم تعريفه على أنه من النازيين الجدد وله تاريخ من السلوك العنيف.

وأدانت أندرسون، التي واجهت هذا الشخص سابقًا خلال هجوم عام 2013 في مناسبة عامة، الحادث باعتباره مؤشرًا على التهديد المتزايد للعنف اليميني المتطرف، داعية إلى إجراء نقاش وطني حول العنصرية والتطرف.

وكانت أندرسون ناشطة نسوية وبيئية منذ فترة طويلة، وقد نشطت في السياسة منذ أن قادت حركة الشباب في تحالف اليسار في عام 2011.