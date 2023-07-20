أمريكا تسعى لاستعادة جندي مع بدء محادثات بشأن كوريا الشمالية

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان عودة جندي أمريكي عبر إلى كوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماع ثلاثي الأطراف مع اليابان وكوريا الجنوبية يتعلق بسبل التصدي لتهديدات بيونغ يانغ.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص المعني بملف كوريا الشمالية سونج كيم في مستهل الاجتماع إن بلاده تعمل جاهدة للتحقق من المعلومات بشأن سلامة الجندي ترافيس كينج وإنها تجري اتصالات "لضمان سلامته وعودته".

ويأتي الاجتماع في وقت تصاعد فيه التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وعبر كينج يوم الثلاثاء بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية في اليوم ذاته الذي زارت فيه غواصة أمريكية مسلحة بصواريخ باليستية نووية كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأجرت كوريا الشمالية اختبارا لإطلاق صاروخين باليستيين صوب البحر في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.

وندد ممثل حكومة كوريا الجنوبية كيم جون بالاختبار وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث.

وقال: "تعاوننا الأمني الثلاثي الأطراف وصل إلى مستوى غير مسبوق"، مضيفا أن الدول الثلاث ناقشت سبل الدفع بهذا التعاون لمستويات أقوى بما يشمل العقوبات ومواجهة الأنشطة الإلكترونية التخريبية التي تقوم بها كوريا الشمالية.