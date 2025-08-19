بعد 5 سنوات من الانقلاب.. فوضى أمنية وسياسية تجتاح مالي

رغم مرور 5 سنوات على أول انقلاب عسكري شهدته مالي عام 2020، لا تزال البلاد ترزح تحت وطأة فوضى أمنية وسياسية متصاعدة، في وقت يسعى فيه المجلس العسكري بقيادة الجنرال آسيمي غويتا لتحقيق إنجازات اقتصادية تُخرج البلاد من أزمتها المركّبة.

ومنذ ذلك التاريخ، شهدت مالي 3 انقلابات عسكرية متتالية انتهت بوصول غويتا إلى سدة الحكم، وهو الضابط الذي تعهّد منذ توليه السلطة بإرساء الأمن، واستعادة السيادة الوطنية، وإنهاء النفوذ الفرنسي، غير أن واقع الحال يرسم صورة مغايرة، تطرح تساؤلات عن حصيلة تلك الوعود والانقلابات التي لم تغيّر مسار البلاد كما كان مأمولاً.

وعود لم تتحقق

وسارع غويتا إلى إعلان قطيعة سياسية وأمنية مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، واتجه نحو موسكو لإرساء شراكات عسكرية متقدمة، عبر الاستعانة بمرتزقة "فاغنر"، في محاولة لمواجهة الجماعات المسلحة، التي واصلت بدورها توسيع نفوذها الجغرافي وتحقيق اختراقات ميدانية خطيرة.

الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإفريقية، عمرو ديالو، قال في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "غويتا لم يحقق وعوده بإعادة الأمن والاستقرار، بل على العكس، باتت العاصمة باماكو اليوم تحت تهديد حقيقي، خاصة من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وأضاف ديالو: "لا يتحمل غويتا وحده المسؤولية، فقد ورث جيشاً منهكاً، ضعيف التسليح والجاهزية، وكان عليه أولاً بناء قدرات عسكرية جديدة، ثم البحث عن تحالفات دولية بديلة بعد قطع العلاقات مع فرنسا، لكن سقف طموحاته تجاوز الإمكانيات المتاحة".

وتابع الخبير الإفريقي: "على الصعيد الاقتصادي، ورغم اتخاذه إجراءات تستهدف إخضاع الشركات الأجنبية لقوانين محلية في مجالات مثل المناجم، فإن النتائج لا تزال محدودة بفعل العقوبات التي أرهقت البلاد، وتراجع ثقة المستثمرين".

وختم ديالو بالقول: "غويتا ورفاقه ضباط متحمسون للسلطة، لكنهم يفتقرون إلى أدوات الحكم الفاعلة، ما يترك البلاد في دوامة سياسية وأمنية دون أفق واضح".

عزلة سياسية وانكماش اقتصادي

على المستوى السياسي، تواجه مالي انتقادات متزايدة بعد قرار السلطات العسكرية حظر أنشطة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وهو ما يرى فيه مراقبون اتجاهاً نحو الانغلاق والعزلة.

ويقول المحلل السياسي المالي، قاسم كايتا، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "مالي تعاني اليوم عزلة إقليمية غير مسبوقة، خاصة بعد التوتر القائم في العلاقات مع الجارة الجزائر، التي لطالما كانت وسيطاً محورياً في قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف كايتا: "أما اقتصادياً، فالبلاد تواجه انتكاسات حقيقية، فمعدلات النمو تراجعت، وخطة تأميم الثروات التي أعلن عنها غويتا لا تزال غير مكتملة، في حين يبقى المشهد الأمني في الداخل، لا سيما عقب استهداف العاصمة باماكو، أخيراً، عائقاً أساسياً أمام أي استثمار محتمل".

أخبار ذات علاقة قانون يسمح لغويتا بالترشح للرئاسة يثير جدلا واسعا في مالي

أزمة مستمرة بلا أفق

في ظل هذا المشهد المعقد، تتعمق أزمة مالي بين انسداد سياسي، وتدهور أمني، وضغط اقتصادي متصاعد. وبينما يرفع الجنرالات شعارات السيادة والتحرر من النفوذ الخارجي، يواجه المواطن المالي واقعاً أكثر صعوبة، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية على أن البلاد تسير نحو استقرار قريب.