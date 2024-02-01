قاض يرفض دعوى ضد فلوريدا بشأن حظر جماعة مؤيدة للفلسطينيين

رفض قاض أمريكي، الأربعاء، دعوى قالت إن الحظر الذي اقترحت فلوريدا فرضه على حركة مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات ينتهك حقوق الطلاب في حرية التعبير، وحكم بأن القضية لا تجوز لأن الحظر لم يسر بعد.

وطلب النظام الجامعي في فلوريدا، الذي انضم إليه الحاكم رون ديسانتيس، من الكليات في أواخر العام الماضي إغلاق فروع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (إس.جيه.بي)، وهي حركة طلابية باتت محور النشاط في الجامعات الأمريكية منذ اندلاع الحرب في غزة.

لكن لم تقدم الكليات على أي تحرك يتوافق مع هذا الاقتراح.

وكتب مارك ووكر رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية لشمال فلوريدا الأربعاء أن وصف الحاكم لأعضاء المنظمة بأنهم "إرهابيون" يدعمون "الجهاد" أصابهم بالقلق على نحو يمكن تفهمه.

لكنه قال إن إغلاق فروع المنظمة "يظل مجرد تكهنات".

وبعد أن رفض القاضي طلب المنظمة بإصدار أمر قضائي أولي، الأربعاء، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي يمثل المنظمة، إنها سترفع دعوى قضائية مرة أخرى إذا أقدم المسؤولون في فلوريدا على أي خطوة لإغلاق فروعها.

ورصد المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في معدلات الإسلاموفوبيا والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتشهد الجامعات الأمريكية توتراً شديداً وسط هذا الصراع.