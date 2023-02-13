فرنسا تنصح مواطنيها "بشدة" بعدم الذهاب إلى بيلاروسيا
قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، الإثنين، إنها تنصح مواطنيها "بشدة" بعدم الذهاب إلى بيلاروسيا بسبب "الهجوم الجديد الذي شنته روسيا في أوكرانيا".
وفي وقت سابق الإثنين، قالت الولايات المتحدة لمواطنيها إن عليهم مغادرة روسيا على الفور بسبب الحرب في أوكرانيا و"خطر التعرض للاعتقال التعسفي أو مضايقات" من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية، وفق ما ذكرت "رويترز".
وفي سياق آخر، زار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو العاصمة البيلاروسية مينسك للدعوة إلى محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في زيارة قلما تحدث من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
وكتب سيارتو على "فيسبوك" أن "المجر تتوقع من جميع أعضاء المجتمع الدولي التحرك من أجل السلام في أسرع وقت وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب أو تصعيدها".
وسمحت بيلاروسيا، حليفة روسيا، لموسكو باستخدام أراضيها منطلقا للعملية العسكرية التي شنتها على جارتها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي.