فرنسا تنصح مواطنيها "بشدة" بعدم الذهاب إلى بيلاروسيا

قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، الإثنين، إنها تنصح مواطنيها "بشدة" بعدم الذهاب إلى بيلاروسيا بسبب "الهجوم الجديد الذي شنته روسيا في أوكرانيا".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت الولايات المتحدة لمواطنيها إن عليهم مغادرة روسيا على الفور بسبب الحرب في أوكرانيا و"خطر التعرض للاعتقال التعسفي أو مضايقات" من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية، وفق ما ذكرت "رويترز".