ليتوانيا تعلق على فكرة إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس، إن مسألة إرسال حلف "الناتو" قوات إلى أوكرانيا "ما تزال قيد المناقشة".

يأتي ذلك، بعد حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتمال إرسال قوات تابعة للحلف إلى أوكرانيا لدعمها في حربها مع روسيا. وأثار تصريح ماكرون ردود فعل عديدة.

وقال وزير الدفاع في ليتوانيا، العضو في الحلف، إن "إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، ينطوي على المشاركة في التدريب، وليس المهام العسكرية. على أي حال، هذه القضية لا تزال قيد المناقشة".

وأضاف في مقابلة صحفية مع بواية " أل أر تي": "نحن نتحدث عن مهام تدريبية ومكونات تدريبية".

ولفت إلى أن الجيش الليتواني، "يدرب الأوكرانيين في بريطانيا وألمانيا وليتوانيا".