ليتوانيا تعلق على فكرة إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا
قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس، إن مسألة إرسال حلف "الناتو" قوات إلى أوكرانيا "ما تزال قيد المناقشة".
يأتي ذلك، بعد حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتمال إرسال قوات تابعة للحلف إلى أوكرانيا لدعمها في حربها مع روسيا. وأثار تصريح ماكرون ردود فعل عديدة.
وقال وزير الدفاع في ليتوانيا، العضو في الحلف، إن "إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، ينطوي على المشاركة في التدريب، وليس المهام العسكرية. على أي حال، هذه القضية لا تزال قيد المناقشة".
وأضاف في مقابلة صحفية مع بواية " أل أر تي": "نحن نتحدث عن مهام تدريبية ومكونات تدريبية".
ولفت إلى أن الجيش الليتواني، "يدرب الأوكرانيين في بريطانيا وألمانيا وليتوانيا".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن إشراك قوات الناتو في المهام العسكرية، أجاب الوزير: "لا. هذه القضية قيد المناقشة، لكن في هذه الحالة لن أتمكن من التعليق على التفاصيل.. هذه القضية قيد المناقشة حاليًا، وقد تتغير المواقف.. هناك".
وأوضح أنوساوسكاس، أن "الأمر ببساطة عبارة عن بحث عن أشكال، كيف نساعد أوكرانيا أيضًا، وفي هذه الحالة نعطي إشارة واضحة جدًا لروسيا".
وأشار إلى أن "النظر في مسألة إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا لا يستبعد بل يُكمّل إرسال المزيد من الأسلحة إليها.
ولم يحدد أنوساوسكاس أيضًا عدد دول الناتو التي تدعم مثل هذه المبادرة.
وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن مبادرة فرنسية، فسيكون ذلك على أساس متعدد الأطراف"، دون أن يحدد الدول التي تدعم المبادرة الفرنسية وفي أي إطار زمني يمكن تنفيذها.