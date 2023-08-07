موسكو تضع شروطها لأي حل دائم للصراع مع أوكرانيا

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أي حل دائم للصراع مع أوكرانيا، ممكن في حال أوقفت أوكرانيا هجماتها، مع وقف ضخ السلاح الغربي لها.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إلى أن "صيغة زيلنيسكي" للسلام لا تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، حسب تعبيرها.

وأضافت، أنه "من خلال الترويج لـ "صيغة زيلينسكي"، تحاول كييف والغرب التقليل من أهمية مقترحات السلام للدول الأخرى، لاحتكار حق طرح أي صيغة للحل".

وأكدت أن "صيغة زيلنيسكي لا تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بأي نقطة من نقاطها"

وحول اجتماع جدة، أكدت المتحدثة باسم الخارجية، أن روسيا "تتوقع أن تقوم دول بريكس المشاركة في اجتماع جدة حول أوكرانيا بإبلاغ موسكو بسير المشاورات".

وقالت زاخاروفا "لطالما كانت روسيا وما تزال منفتحة على حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، وعلى استعداد للرد على المقترحات الجادة حقًا"