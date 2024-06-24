واشنطن ترد على الاتهامات الروسية بشأن "هجوم القرم"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تتخذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بالأهداف التي تهاجمها.

ويأتي تصريح "البنتاغون" بعد أن حمّل الكرملين الولايات المتحدة مسؤولية هجوم استهدف شبه جزيرة القرم بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 151 آخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "البنتاغون"، تشارلي ديتز، قوله: إن "أوكرانيا تتخذ قراراتها الخاصة بالاستهداف وتنفذ عملياتها العسكرية بنفسها".

واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو، اليوم الاثنين؛ لإبلاغها بأن البلاد تحمّل كييف وواشنطن على حد سواء مسؤولية الهجوم الصاروخي في شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان: "هذه الأفعال التي ارتكبتها واشنطن.. لن تمر من دون رد.. ستكون هناك بالتأكيد تدابير للرد عليها".

وتقول روسيا إن الضربة الأوكرانية شنت في شبه جزيرة القرم بوساطة صاروخ "أتاكمز" الأمريكي، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وتنتقد موسكو بشكل متزايد واشنطن وداعمي كييف الغربيين؛ لتقديمهم أسلحة لأوكرانيا لاستخدامها ضدّ أهداف روسية، معتبرة إياهم مشاركين مباشرين في النزاع المستمر منذ أكثر من عامَين.