زعيم فاغنر الروسية في فيديو على متن مقاتلة: "قصفنا باخموت"

ظهر زعيم مجموعة "فاغنر" المسلّحة الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الاثنين، على متن طائرة قدّمها على أنها قاذفة سوخوي من طراز "سو-24" عائدةً من عملية قصف استهدفت مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو، ظهر رجل الأعمال المعروف الذي أصبح زعيم حرب معتمرًا خوذةً وواضعًا قناع طيار، فيما بدا من النافذة مشهد وسط الظلام أثناء هبوط المقاتلة.