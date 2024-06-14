الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي في جنوب أفريقيا

أعلن "المؤتمر الوطني الأفريقي"، الحزب الأكبر في جنوب أفريقيا، أنه توصل، الخميس، إلى اتفاق مع أحزاب عدّة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وكان الحزب قد خسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية أيار/مايو، وفق "فرانس برس".

وقال فيكيلي مبالولا، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، خلال مؤتمر صحفي، عشية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد: "لقد توصّلنا إلى اتفاق مشترك بشأن ضرورة العمل سويّاً".

وأوضح أن الائتلاف "يتمحور حول الوسط" بعد أن رفضت أحزاب اليسار الانضمام إليه، وسيتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن المفترض أن يتيح الاتفاق إعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا، لولاية ثانية، خلال الجلسة البرلمانية التي ستعقد الجمعة في "كيب تاون".

ووفقاً لمبالولا، فإنّ الائتلاف الجديد يضمّ الأحزاب التالية "التحالف الديمقراطي" (يمين وسط)، وحزب الزولو القومي "إنكاثا"، والحركة الديمقراطية المتحدة (يسار وسط)، وحزب "إف إف بلاس" للقوميين البيض.

وللمرة الأولى منذ إرساء الديمقراطية في العام 1994، خسر حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم بزعامة الرئيس سيريل رامابوزا غالبيته البرلمانية في اقتراع 29 أيار/مايو.

ونال حزب بطل مناهضة العنصرية الراحل نلسون مانديلا 40% من الأصوات، في أسوأ أداء انتخابي له على الإطلاق، وبات بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى لممارسة الحكم.

وفي جنوب أفريقيا يُنتخب رئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان في اقتراع سرّي تجريه الجمعية الوطنية. وبعد انتخابه يعيّن الرئيس وزراء حكومته.