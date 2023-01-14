كتاب جديد: بايدن لا يثق بمخابراته ويخشى تغلغل أنصار ترامب في أجهزة الأمن

ويعطي الكتاب نموذجًا عن عدم الثقة هذه، ما جرى بين بايدن وأحد الأصدقاء في المكان الذي يُزعم أن كلب الرئيس، واسمه ميجر، قام فيه بعضّ أحد أعضاء الفريق الأمني للرئيس، حيث قال: "انظر، أصلا لا يوجد هنا أي أحد من فريق الخدمة السرية".

ويقدم الكتاب الذي اطلعت عليه "فوكس" والذي يصفه مؤلفه بأنه "استقصاء عن العامين الأولين لجو بايدن في منصبه داخل الجناح الغربي في البيت الأبيض"، عروضا إيجابية في الغالب عن جهود بايدن للتعامل مع العديد من الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

رجالات ترامب متغلغلون في المخابرات

ومع ذلك، يعرض الكتاب أيضًا مخاوف الإدارة من محاولات دونالد ترامب البقاء في السلطة بعد خسارة انتخابات 2020. كما يعرض مخاوف بايدن من تغلغل جماعات ترامب في أجهزة المخابرات والخدمة السرية.