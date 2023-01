كتاب جديد: بايدن لا يثق بمخابراته ويخشى تغلغل أنصار ترامب في أجهزة الأمن

يعرض كتاب أمريكي جديد عن الكواليس الداخلية للبيت الأبيض، يصدر يوم الثلاثاء المقبل، كيف أن الرئيس جو بايدن لا يثق بأجهزة مخابراته التي يتهمها بالكذب عليه حتى في حادثة كلبه الذي عض أحد عملاء الأجهزة الأمنية.

ونقل موقع Vox الإخباري، اليوم الجمعة، من كتاب للمؤلف كريس ويبل بعنوان (The Fight of His Life) "معركة حياته" سيصدر في السابع عشر من الشهر الحالي، أن الرئيس بايدن لا يثق كثيرا في أجهزة المخابرات والخدمة السرية ولا يتحدث بحرية أمامهم.