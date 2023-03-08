غوتيريش "مصدوم" من فيديو إعدام جندي أوكراني ويطالب بتمديد اتفاق الحبوب

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، في كييف بالمشاهد "الصادمة" الواردة في مقطع مصور انتشر على الإنترنت ويظهر إعدام جندي أوكراني أسير، بالرصاص بعدما هتف "المجد لأوكرانيا".

وقال غوتيريش وإلى جانبه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن "المشاهد الأخيرة الصادمة لجندي أوكراني أعدم على ما يبدو في إجراءات موجزة، تذكير مأسوي آخر بضرورة التقيد الصارم بقوانين الحرب".