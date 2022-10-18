إسرائيل.. المصادقة على تعيين هرتسي هاليفي رئيساً لأركان الجيش

صادقت اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على تعيين الجنرال هرتسي هاليفي في منصب رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي، خلفاً للجنرال أفيف كوخافي الذي تنتهي مهامه مطلع العام المقبل، وفق ما أكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة إن "اللجنة الاستشارية العليا لتعيين كبار المسؤولين في إسرائيل صادقت على قرار التعيين"، وذلك بعد جدل كبير بين معسكري اليمين واليسار حول توقيت التعيين، الذي يأتي قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست.

وأشارت إلى أن "أعضاء اللجنة صوتوا لصالح قرار التعيين باستثناء عضوة واحدة رفضت القرار بسبب قرب موعد الانتخابات، وكون الحكومة الحالية انتقالية". وأضافت: "أعضاء اللجنة الآخرون رأوا أن دور لجنتهم لم يكن تحديد توقيت التعيين؛ وإنما التحقق من أهليته"، متابعةً: "تأكدت اللجنة من عدم وجود عيب في نزاهة هاليفي، وعدم وجود شكاوى من الجمهور ضد قرار التعيين".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه سيتم رفع قرار التعيين إلى الحكومة بقيادة يائير لابيد للموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.

وترأس هاليفي البالغ من العمر 54 عاماً قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي خلال أكثر من جولة قتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، كما أنه كان مديراً للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، وشغل مؤخراً منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

ويحمل الجنرال الإسرائيلي شهادة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس، والماجستير في إدارة الموارد القومية من جامعة الأمن القومي في واشنطن، فيما يعتبر القرار "غير تقليدي" خاصة وأنه جاء قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست.