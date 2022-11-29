تقرير: رحلة كأس العالم تؤجج الانقسامات في إيران
اعتبر تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن رحلة المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، تؤجج الانقسامات في البلاد، على غير العادة، إذ لطالما كان المنتخب الوطني مصدرًا للوحدة.
وتنظم المعارضة الإيرانية احتجاجات ضد الحكومة داخل مدن في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من شهرين، على مقتل الشابة الكردية ماهسا أميني (22 عامًا) في حجز الشرطة الأخلاقية عقب اعتقالها بسبب عدم التزامها بقواعد الزي الإسلامي.
وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية: "رغم تصنيفه كأحد أفضل المنتخبات التي شهدتها البلاد، رى أنصار المعارضة أن لاعبي المنتخب خونة للعبهم تحت علم الجمهورية الإسلامية ولقائهم بالرئيس إبراهيم رئيسي قبل مغادرتهم إلى الدوحة، حيث أظهرت صور بعض اللاعبين وهم ينحنون للسياسي المتشدد".
وأضافت الصحيفة: "وصلت الانقسامات إلى رغبة بعض أنصار المعارضة بخسارة المنتخب، حيث قالت سهيلة، وهي ممرضة متقاعدة في طهران، تبلغ من العمر 58 عامًا، وتدعم الاحتجاجات المناهضة للنظام، إنها تريد أن يخسر المنتخب الإيراني، حتى عندما يلعب ضد الولايات المتحدة، عدو حكومتهم اللدود في المباراة المقبلة، والتي تعد حاسمة في البطولة".
وفي حين تشاركها ابنتها "سحر" الرأي، تشعر سهيلة بالغضب من دعم ابنها حامد للمنتخب، وقالت: "أتساءل أين ارتكبت هذا الخطأ الفادح في تربيته، كيف يمكنه دعم منتخب الملالي؟".
وأضافت: "عندما أصيب حارس مرمى المنتخب علي رضا بيرانفاند بجرح في أنفه، وأغرقت الدماء وجهه في الدقيقة الثامنة من المباراة ضد إنجلترا، كنت أحمد الله، وأتمنى أن يعود جميع أعضاء المنتخب محطمين بسبب تحطيمهم لقلوب الإيرانيين".
وتساءلت سحر، وهي مدربة يوغا إيرانية شاركت في الاحتجاجات: "كيف يمكن للاعبي كرة القدم أن يكونوا غير مبالين بهذا العدد الكبير من عمليات القتل في بلادهم؟".
وقالت: "أنا لم أكن سعيدة حتى ولو لثانية واحدة خلال الشهرين الماضيين، لو امتنعوا عن المشاركة في كأس العالم، لكان العالم قد أولى اهتمامًا أكبر للفظائع التي تحدث في إيران" داعية المشاهير إلى"استخدام منصاتهم لتسليط الضوء على الاحتجاجات بدلًا من التصرف كما لو أن الحياة مستمرة".
بدوره، قال رئيس جمعية علم الاجتماع الإيرانية، كوروش محمدي، إن ردود الفعل هذه تظهر المستوى العالي من المعارضة في المجتمع، مضيفًا: "عندما يعتقد الناس أن مطالبهم لا تتم تلبيتها في أي مجال، ينظر إلى كرة القدم أيضًا على أنها جزء من المؤسسة السياسية واللاعبين على أنهم متواطئون".
وقالت الصحيفة: "مع ذلك، حصل المنتخب على استحسان المعارضة عندما رفض غناء النشيد الوطني قبل مباراته الافتتاحية ضد إنجلترا، وعندما خسر تلك المباراة 6-2، وهي أسوأ هزيمة بتاريخ البلاد في كأس العالم، كانت الهتافات مدوية في شوارع طهران، بينما حمل بعض الناس الأعلام البريطانية في الشوارع، وهذا الشعور تغير بعد فوز إيران التاريخي 2-0 في مباراتها الثانية ضد ويلز".
من جانبهم، انتهز الموالون الفرصة للربط بين المنتخب الوطني والنظام، وخرجوا إلى الشوارع للاحتفال، عندما فاز المنتخب في مباراته الثانية.
ورفعت قوات شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن، التي تمركزت في الساحات الرئيسة في العاصمة منذ سبتمبر، علم إيران ورقصت على موسيقى البوب الصاخبة وانضم إليها محافظون، بمن فيهم نساء يرتدين الشادور الأسود.
وقالت سميرة، وهي شابة إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، إنها خرجت مع صديقاتها بعد مباراة ويلز رغم أنهن رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي عادة، لكنها فوجئت بقدوم قوات الأمن إليهن دون أي اعتراض على عدم ارتدائهن للحجاب، وسألتهن الشرطة لماذا لم يرقصن.
وأضافت سميرة: "شعرنا بالاشمئزاز من الطريقة التي استغلوا بها كرة القدم، وسألناهم منذ متى كان الرقص في الأماكن العامة مسموحًا؟".
وقال أريان، وهو مشجع لكرة القدم يبلغ من العمر 30 عامًا: "بينما كان اللاعبون يحتفلون بالنصر، كان المحتجون في سيستان بلوشستان يتعرضون للضرب والقتل، ويحتاجون إلى الأدوية والتبرع بالدم".
من جانبه، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يوم السبت الماضي: "لاعبو المنتخب أسعدوا الأمة الإيرانية، أسعدهم الله".
وقالت سحر: "حرمت روسيا من المشاركة في كأس العالم بسبب الأزمة الأوكرانية، وكان من المفترض أن يتم حرمان إيران أيضًا، لكن العالم لا يهتم بأمرنا، ولم يسبق أن شعرت بهذا الإحساس بالوحدة من قبل".