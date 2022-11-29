تقرير: رحلة كأس العالم تؤجج الانقسامات في إيران

وتساءلت سحر، وهي مدربة يوغا إيرانية شاركت في الاحتجاجات: "كيف يمكن للاعبي كرة القدم أن يكونوا غير مبالين بهذا العدد الكبير من عمليات القتل في بلادهم؟".

وقالت: "أنا لم أكن سعيدة حتى ولو لثانية واحدة خلال الشهرين الماضيين، لو امتنعوا عن المشاركة في كأس العالم، لكان العالم قد أولى اهتمامًا أكبر للفظائع التي تحدث في إيران" داعية المشاهير إلى"استخدام منصاتهم لتسليط الضوء على الاحتجاجات بدلًا من التصرف كما لو أن الحياة مستمرة".

بدوره، قال رئيس جمعية علم الاجتماع الإيرانية، كوروش محمدي، إن ردود الفعل هذه تظهر المستوى العالي من المعارضة في المجتمع، مضيفًا: "عندما يعتقد الناس أن مطالبهم لا تتم تلبيتها في أي مجال، ينظر إلى كرة القدم أيضًا على أنها جزء من المؤسسة السياسية واللاعبين على أنهم متواطئون".

وقالت الصحيفة: "مع ذلك، حصل المنتخب على استحسان المعارضة عندما رفض غناء النشيد الوطني قبل مباراته الافتتاحية ضد إنجلترا، وعندما خسر تلك المباراة 6-2، وهي أسوأ هزيمة بتاريخ البلاد في كأس العالم، كانت الهتافات مدوية في شوارع طهران، بينما حمل بعض الناس الأعلام البريطانية في الشوارع، وهذا الشعور تغير بعد فوز إيران التاريخي 2-0 في مباراتها الثانية ضد ويلز".

من جانبهم، انتهز الموالون الفرصة للربط بين المنتخب الوطني والنظام، وخرجوا إلى الشوارع للاحتفال، عندما فاز المنتخب في مباراته الثانية.

ورفعت قوات شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن، التي تمركزت في الساحات الرئيسة في العاصمة منذ سبتمبر، علم إيران ورقصت على موسيقى البوب الصاخبة وانضم إليها محافظون، بمن فيهم نساء يرتدين الشادور الأسود.