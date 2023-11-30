هل يكون كوب 28 الأهم منذ مؤتمر باريس 2015؟

تستضيف دولة الإمارات اعتبارًا من اليوم الخميس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28"، المؤتمر السنوي الذي يستهدف تسريع وتيرة الانتقال للطاقات النظيفة، وكبح الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

ويأمل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل بنجاح المؤتمر، مشيرًا بالقول: "إنه أهمّ كوب منذ مؤتمر باريس (..) نتقدم اليوم بخطوات صغيرة، بينما نتوقع خطوات عملاقة".

وتعمل الإمارات مع الأمم المتحدة، ليكون المؤتمر تاريخيًّا، ويشابه نجاح مؤتمر باريس 2015 الذي تعهّدت فيه الدول بحصر الاحترار المناخي بأقلّ من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

ويحضّر المنظمون الإماراتيون للأيام الأولى من المؤتمر بعدد هائل من الالتزامات المناخية الطوعية من جانب الدول، مثل: زيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وزيادة المساعدات المالية من الدول الغنية إلى الدول الأكثر عرضةً لتغير المناخ.

ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص من وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية.

ويُتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومة بحلول الـ12 من ديسمبر، وهو موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين. لكن غالبًا ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.