آمال بايدن حول الشرق الأوسط مهددة بالخطر جراء اندلاع العنف
توقعت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" أن يؤدي هجوم حركة حماس على إسرائيل إلى تضييق فرص جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض على تحالف جديد في المنطقة، من خلال تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، إن الهجوم المذهل الذي شنته حماس على إسرائيل كان بمثابة تذكير شديد الإيلام بأن الصراع مع الفلسطينيين، المستمر منذ عقود، ما زال كالسرطان الذي لم يختفِ، حتى مع تفضيل القادة في واشنطن و"القدس" والرياض والعواصم العربية الأخرى التركيز على بناء المنطقة التي تشهد تجديدًا.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه "من المبكر جدًا القول ما إذا كان دافع الهجوم رغبة حماس أو راعيتها إيران في تعطيل جهود الرئيس "جو بايدن" للتوسط في اتفاق سلام تاريخي مهم بين إسرائيل والسعودية، من شأنه تغيير وجهة الشرق الأوسط بصورة عميقة".
واستطردت: "لكن المسؤولين يقرون بأن الهجوم قد يعقد العمليات التفاوضية الحساسة، ويزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق شبيه باتفاقيات أبراهام".
وأشارت إلى قول الدبلوماسية الأمريكية السابقة، التي عملت إبان عهد الرئيس باراك أوباما في عملية السلام في الشرق الأوسط، مارا رودمان، إن الهجوم سيؤدي إلى تباطؤ كبير في عقد "صفقة سلام أبراهام السعودية"، إن لم يكن قتلها.
وأضافت رودمان أن الهجوم شكل ضربة نفذت إلى قلب العناصر الأساسية لدخول السعودية إلى السلام، وهو الطريق المؤدي إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ومن الجانب الإسرائيلي، ستنعدم الرغبة لدى طيف سياسي واسع هناك لمساعدة الفلسطينيين رغم أن القيام بذلك يمكن أن يعزز الأمن الإسرائيلي، ولا يقلل منه.
وكان بايدن دان هجوم حماس، مبديًا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه لم يشر علنًا إلى أي مدى يعتقد أن على إسرائيل أن تمضي في ردها على الهجوم، كما أنه لم يتكهن بشأن الكيفية التي سيؤثر بها الرد على أهدافه الأوسع في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن مكانة القضية الفلسطينية تراجعت على الأجندة الدولية منذ أعوام، لكنها لم تتراجع مطلقًا بين ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية، حيث مشاعر الغضب والاستياء من المستوطنات والسيطرة الإسرائيلية تواصل اشتعالها.
وأكدت أنه من شأن حجم توغل حماس وحجم الرد الإسرائيلي، الذي لا بد منه، أن يعيد القضية الفلسطينية إلى موقع الصدارة في المستقبل المنظور.
ولفتت إلى أنه حتى الآن احتل الصراع الفلسطيني مكانًا ثانويًا في المحادثات التي أجراها مبعوثو بايدن مع السعوديين، لكنها لم تكن تشكل جوهر الاتفاق، فمن أجل ضمان تحقيق سلاسة أكبر في التقارب بين الجانبين، لا بد من التطرق إلى القضية الفلسطينية.
وبينت الصحيفة أن احتمال وجود دور إيراني في هجوم حماس أثار التكهنات بسرعة، مشيرة إلى قول مسؤول رفيع في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يشير إلى تورط إيران في الهجوم، لكنه نوه إلى أن حماس لم تكن لتظهر إلى الوجود من غير دعم إيران.
وقال جون حنا، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق ديك تشيني، والزميل البارز في المعهد اليهودي للأمن القومي لأمريكا، إنه من الوارد جدًا أن يكون للهجوم أصل في إيران ولبنان؛ بهدف عرقلة الزخم نحو التوصل إلى سلام بين إسرائيل والسعودية.
وأضاف حنا أن التطبيع الإسرائيلي السعودي يشكل تهديدًا مميتًا لمشروع الإبادة الجماعية الذي يكمن في جوهر الثورة الإيرانية، والمتمثل بمحو إسرائيل عن الخارطة.
وبإثارتهم للصراع، تأمل حماس وداعموها من الإيرانيين وحزب الله باستغلال ألم وموت شعبهم لتأجيج الكراهية ضد إسرائيل في أرجاء الشرق الأوسط، بما فيها شعوب الجزيرة العربية، ما يجعل من الاستحالة تسريع قطار السلام بين الرياض و"القدس"، وفق الصحيفة.
ولفتت إلى أن الرد السعودي على توغل حماس كان مخيبًا لآمال إسرائيل ومناصريها، فالبيان الصادر عن وزارة الخارجية لم يدن الهجمات، لكنه بدلًا من ذلك أشار إلى أن السعوديين حذروا منذ وقت طويل من مخاطر تفجر الوضع نتيجة مواصلة الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية.
وقالت الصحيفة: "إذا ثبت أن الحرب سيطول أمدها، فقد يؤدي هذا إلى تضييق المجال أمام كل من السعوديين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق، وإذا استخدم الإسرائيليون القوة الساحقة في غزة، فقد يشعر السعوديون بالضغط للإدلاء بتصريحات منتقدة تحد من مساحة التفاوض لديهم، وتزيد التكلفة التي سيتعين على إسرائيل دفعها مقابل صفقة التطبيع".
المصدر: صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية