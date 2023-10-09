آمال بايدن حول الشرق الأوسط مهددة بالخطر جراء اندلاع العنف

توقعت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" أن يؤدي هجوم حركة حماس على إسرائيل إلى تضييق فرص جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض على تحالف جديد في المنطقة، من خلال تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، إن الهجوم المذهل الذي شنته حماس على إسرائيل كان بمثابة تذكير شديد الإيلام بأن الصراع مع الفلسطينيين، المستمر منذ عقود، ما زال كالسرطان الذي لم يختفِ، حتى مع تفضيل القادة في واشنطن و"القدس" والرياض والعواصم العربية الأخرى التركيز على بناء المنطقة التي تشهد تجديدًا.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه "من المبكر جدًا القول ما إذا كان دافع الهجوم رغبة حماس أو راعيتها إيران في تعطيل جهود الرئيس "جو بايدن" للتوسط في اتفاق سلام تاريخي مهم بين إسرائيل والسعودية، من شأنه تغيير وجهة الشرق الأوسط بصورة عميقة".

واستطردت: "لكن المسؤولين يقرون بأن الهجوم قد يعقد العمليات التفاوضية الحساسة، ويزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق شبيه باتفاقيات أبراهام".

وأشارت إلى قول الدبلوماسية الأمريكية السابقة، التي عملت إبان عهد الرئيس باراك أوباما في عملية السلام في الشرق الأوسط، مارا رودمان، إن الهجوم سيؤدي إلى تباطؤ كبير في عقد "صفقة سلام أبراهام السعودية"، إن لم يكن قتلها.