تقارير: إسرائيل تفاوض إيران للإفراج عن المختطفة الإسرائيلية في العراق

وعلى الرغم من إعلان العراق فتح تحقيق في اختطاف إليزابيث تسوركوف، ما تزال هناك سحابة من عدم اليقين بشأن مصيرها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن ضغوطا تمارس على بعض الميليشيات الشيعية في العراق، لنقل معلومات عن مصير إليزابيث تسوركوف، كما تجري مفاوضات لتبادل الأسرى.

وبحسب التقرير، قالت مصادر في ميليشيات الحشد الشعبي (الذي يضم كتائب حزب الله) إن "خطف تسوروكوف في بغداد في آذار/ مارس الماضي، كان يهدف للضغط على إسرائيل، لاستئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح سجين إيراني محتجز في تل أبيب".

ومع ذلك، ذكرت الصحيفة السعودية تصريحات متضاربة بشأن مكان وجودها. وقال مصدر مقرب من الفصائل الشيعية، إن تسوروكوف محتجزة لدى ميليشيا حزب الله العراقي بناء على طلب إيران. ومن ناحية أخرى، وبحسب مصادر أخرى نقلتها الصحيفة، تم بالفعل نقلها إلى إيران.

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إسرائيل لم تطلب مساعدة وزارة الخارجية الروسية في مساعيها للإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف.

وقالت إن أقارب تسوركوف التي تحمل أيضًا الجنسية الروسية، لم يتصلوا بالسفارة الروسية أيضًا.

وأضافت أن السفارة الروسية في إسرائيل التزمت الصمت بشأن قضية تسوركوف وامتنعت عن نشر أي تعليق.

ومن المحتمل أن سبب عدم اهتمام روسيا بالقضية هو حقيقة أن تسوركوف أتت إلى العراق لإعداد أطروحة دكتوراه لجامعة برينستون الأمريكية التي تدرس فيها، وأيضًا لكونها ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وانتقدت الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا.