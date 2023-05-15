زيلينسكي في باريس لبحث "الحاجات الملحة" لأوكرانيا

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد في الإليزيه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار عشاء عمل يتخلله بحث "الحاجات الملحة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والفرنسي"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وبعد إيطاليا والمانيا، وصل الرئيس الأوكراني قرابة الساعة 20,55 إلى قاعدة فيليزي-فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس.

ولدى نزوله من طائرة فالكون فرنسية، كانت في استقباله رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

وكتب زيلينسكي على تويتر لدى وصوله "مع كل زيارة، تزداد قدرات أوكرانيا الدفاعية والهجومية. تتعزز الصلات مع أوروبا ويتكثف الضغط على روسيا".

وبعدها، استقبل ماكرون زيلينسكي في الإليزيه.

وتصافح الرئيسان وتبادلا بضع كلمات في باحة القصر الرئاسي على وقع موسيقى الحرس الجمهوري قبل أن يدخلا الإليزيه، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

وفي وقت سابق الاحد، تسلم زيلينسكي جائزة في ألمانيا تكريماً لمساهمته في تعزيز الوحدة الأوروبية.

وأكد عدد من قادة الاتحاد الأوروبي الذين شاركوا في آخن بتسليم الرئيس والشعب الأوكرانيين جائزة شارلمان العريقة أن أوكرانيا تقاتل من أجل حرية أوروبا وقيمها.

واعتبرت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين أن "أوكرانيا تجسد كل ما تمثله الفكرة الأوروبية: شجاعة المعتقدات، والنضال من أجل القيم والحرية، والالتزام من أجل السلام والوحدة".

وزيارة زيلينسكي لألمانيا كانت الأولى منذ بدء الغزو الروسي لبلاده، وبدأها صباحاً في العاصمة الألمانية.

واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي استقبالا رسميا صباح الأحد، وسط تدابير امنية مشددة.

وأكدت الزيارة تعزيز التقارب بين برلين وكييف بشكل واضح، بعد استياء أوكراني لأشهر من الحكومة الألمانية لمماطلتها في تسليم أسلحة طلبتها كييف.