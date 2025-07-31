على رأسها أمريكا.. 14 دولة غربية تتهم إيران بتهديد أمنها القومي

أصدرت حكومات 14 دولة غربية، على رأسها الولايات المتحدة، بيانًا مشتركًا الخميس، أدانت فيه ما وصفته بـ"تصاعد التهديدات التي تشكلها أجهزة الاستخبارات الإيرانية" على أراضيها.

البيان، الذي صدر عن وزارات خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وتشيكيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد، قال إن "هذه التهديدات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة تلك الدول، محذرين من تعاون متزايد بين الاستخبارات الإيرانية وشبكات الجريمة المنظمة".

وأوضح الموقعون على البيان أن "المستهدفين يشملون صحفيين ومعارضين ومواطنين يهودًا ومسؤولين حاليين وسابقين".

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وأكد البيان أن هذه الأنشطة تُعد انتهاكًا مباشرًا لسيادة الدول، بغض النظر عن هوية المستهدفين، مشددًا على التزام الدول الغربية بالعمل المشترك لمنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلًا.

وطالبت الدول الموقعة إيران بـ"الوقف الفوري لهذه الأنشطة غير القانونية".