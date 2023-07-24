الناخبون الإسبان يترقبون نتائج "مفترق الطرق"
يترقب الإسبان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، اليوم الأحد، والتي تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى كون اليمين أوفر حظا للفوز بها، كما أنها قد تعيد اليمين المتطرف للسلطة للمرة الأولى منذ انتهاء ديكتاتورية فرانكو.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) في البر الرئيسي الإسباني، فيما يستمر التصويت لمدة ساعة في أرخبيل الكناري، ويبدأ بانتهائه إعلان النتائج الأولية.
وقال استطلاع للرأي، نشره التلفزيون العام "تي في إي"، إن الحزب الشعبي (يمين)، بزعامة ألبرتو نونييس فيخو، سيحقق فوزًا في الانتخابات بحصده 145 إلى 150 مقعدًا، لكن ذلك لا يمنحه الغالبية المطلقة في مجلس النواب (176 من أصل 350) التي تسمح له بالحكم بمفرده.
وتظهر ثلاثة استطلاعات أخرى أجريت في الأيام الأخيرة - حظر نشرها منذ الاثنين الماضي - فوز الحزب الشعبي، لكن بدون تحقيقه غالبية مطلقة.
ووفق بعض هذه الاستطلاعات، سيكون الحزب الشعبي قادرًا على تشكيل حكومة من خلال التحالف مع حزب فوكس اليميني المتطرف.
ومن شأن سيناريو كهذا أن يعيد اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا، للمرة الأولى منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو قبل نحو نصف قرن (1975).
وبعد أن ارتفعت نسبة الإقبال بـ2,5% في منتصف النهار، بلغت عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش 53,12%، مقابل 56,85% في انتخابات عام 2019.
ويفسر تراجع إقبال الناخبين على التصويت في ساعات الصباح بتجنب درجات الحرارة المرتفعة.
ولا تشمل النسبة 2,47 مليون ناخب من أصل 37,5 مليونًا صوتوا بواسطة البريد، وهو رقم قياسي بسبب إجراء الانتخابات للمرة الأولى في ذروة موسم الصيف.