"ملفات ثقيلة" تقود لافروف إلى أمريكا اللاتينية

يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في ريو دي جانيرو يومي 21 و22 فبراير/شباط الحالي، وذلك بعد زيارة يجريها لدولتين لاتينيتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "الاجتماع يناقش القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي، مع التركيز على حل التناقضات الجيوسياسية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية العالمية".

وأضافت زاخاروفا، أنه "ستتم الإشارة خلال الاجتماع إلى الأهمية الخاصة لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية ووسائل الحل السلمي للنزاعات، والحوار القائم على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل ضمان الأمن المستدام غير القابل للتجزئة".

وأشارت إلى أنه "من المقرر عقد جدول مزدحم بالاجتماعات الثنائية بين لافروف وزملائه في مجموعة العشرين على هامش الاجتماع".