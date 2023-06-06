بريطانيا تطالب الصين بإغلاق "مراكز شرطة سرية" داخل أراضيها

أمرت الحكومة البريطانية الصين بإغلاق "مراكز الشرطة" السرية العاملة في المملكة المتحدة، ويُفترض أن تقدّم خدمات إدارية ولكنها متهمة أيضًا باستخدامها لملاحقة المعارضين.

وكتب وزير الأمن توم توغنهات، في بيان موجه إلى البرلمان، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية "أبلغت السفارة الصينية أن أي وظيفة تتعلق بمراكز الشرطة هذه في المملكة المتحدة غير مقبولة ولا ينبغي أن تعمل تحت أي ظرف من الظروف". موضحا أن السلطات الصينية وعدت بإغلاقها.

وبدأت وزارة الداخلية البريطانية وشرطة لندن تحقيقات أولية بعدما وثّقت مجموعة حماية حقوق الإنسان "سيفغارد ديفيندرز" وجود هذه المراكز العام الماضي.

وأشار توغنهات إلى إمكانية وجود ثلاثة مراكز أو حتى أربعة في المملكة المتحدة. وقال: "الشرطة زارت كل موقع يُشتبه به ولم تلاحظ أي نشاط غير قانوني.. نعتقد أن مراقبة الشرطة والجمهور كان لها تأثير".