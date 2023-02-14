رغم "مطحنة اللحم".. باخموت الأوكرانية ترفض السقوط

استعصت مدينة باخموت الأوكرانية، التي باتت مركز المعارك في شرق البلاد، على السقوط وظلت صامدة حتى الآن، على الرغم من التقدم الروسي الأخير، ولا يبدو أن سقوطها سيكون قريباً، بحسب رئيس "فاغنر".

وقال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" المسلّحة، اليوم الثلاثاء، إن باخموت الأوكرانية، لن تسقط قريبا رغم التقدم الروسي الأخير.

وكتب مكتبه الإعلامي على قناته في تلغرام "لن نحتفل في أي وقت قريب" بسقوط المدينة.

وأضاف: "لن يتم الاستيلاء على باخموت غدا لأن هناك مقاومة قوية، وقصفا مستمرا، مطحنة اللحم تعمل" في إشارة إلى الخسائر الفادحة في ساحة المعركة.

وتقود مجموعة "فاغنر" الهجوم على باخموت منذ الصيف وسيطرت أخيرا على سلسلة من البلدات القريبة في محاولة لتطويق المدينة.