واشنطن تطالب إيران بالإفراج عن السفينة المختطفة وتتوعد بالرد

طالب البيت الأبيض إيران، يوم السبت، بالإفراج فورًا عن ناقلة الحاويات، التي حجزتها في الخليج قرب مضيق هرمز، على وقع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمحاسبة إيران على أفعالها، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".