واشنطن تطالب إيران بالإفراج عن السفينة المختطفة وتتوعد بالرد
طالب البيت الأبيض إيران، يوم السبت، بالإفراج فورًا عن ناقلة الحاويات، التي حجزتها في الخليج قرب مضيق هرمز، على وقع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمحاسبة إيران على أفعالها، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأضافت: "ندعو إيران إلى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها الدولي"، معتبرة أن "احتجاز سفينة مدنية من دون استفزاز يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وفعل قرصنة ارتكبه الحرس الثوري الإيراني".
واحتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز، اليوم السبت، وذلك بعد أيام من تهديد طهران بإغلاق المضيق أمام حركة السفن وإعلانها بأنها سترد على قصف يعتقد أنه إسرائيلي لقنصليتها في سوريا.