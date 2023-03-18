لمواجهة بيونغ يانغ.. "تطبيع عسكري" قريب بين كوريا الجنوبية واليابان

ستقوم كوريا الجنوبية بـ"تطبيع" اتفاق عسكري مهم حول تشارك معلومات استخباراتية مع اليابان، بشكل كامل، على ما قال مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس" اليوم السبت، وسط تقارب دبلوماسي بين البلدين في مواجهة بيونغ يانغ.

وخلال قمة لإحياء العلاقات الخميس، اتفق البلدان الجاران على طي صفحة خلافات مريرة متعلقة بالعمل القسري خلال الحرب.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الحريص على إنهاء الخلاف وإظهار جبهة موحدة في مواجهة كوريا الشمالية النووية، قد توجه إلى اليابان للقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في أول قمة بين البلدين في 12 عاما.

وبحسب تقرير، أبلغ يون كيشيدا بأنه يريد "تطبيعا كاملا" لاتفاق عسكري أبرم عام 2016، يعرف بتسمية "اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية" (GSOMIA)، ويمكّن حليفي الولايات المتحدة من تشارك أسرار عسكرية، خصوصا بشأن قدرات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وعقب القمة، طُلب من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "المضي في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيع الاتفاق"، بحسب المسؤول في وزارة الدفاع الذي رفض كشف اسمه.

ويُتوقع أن تبعث وزارة الخارجية برسالة رسمية لنظيرتها اليابانية في وقت قريب، وفق المسؤول.