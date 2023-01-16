الجمهوريون يطلبون سجل زوار منزل بايدن بعد اكتشاف وثائق سرية

طلب جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، الحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.

وقال كومر الذي ينتمي للحزب الجمهوري في رسالة إلى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض تحمل تاريخ، اليوم الأحد: "من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب الأمريكي مطلقًا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية".