فشل الهجوم المضاد يجبر أمريكا وأوكرانيا على البحث عن نهج جديد

يعكف القادة العسكريون الأمريكيون والأوكرانيون بنشاط على استكشاف استراتيجية جديدة لإنعاش حظوظ كييف وتجديد الدعم للحرب التي تخوضها البلاد ضد روسيا، في أعقاب فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب تقريرللصحيفة، فإنه "لا بد من البحث عن نهج جديد مدفوع بالحاجة إلى استعادة الأراضي المفقودة ومعالجة الدعم المتزايد، ولاسيما من الولايات المتحدة، حيث يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مناقشات حاسمة مع الرئيس جو بايدن والكونغرس في واشنطن".

وقالت إنه "رغم النكسات، يهدف الرئيس زيلينسكي إلى إظهار التضامن وتأمين الدعم المتزايد لأوكرانيا، سواء في ساحة المعركة أو في الكابيتول هيل، ولاسيما أن تضاؤل الدعم الجمهوري للمساعدات المالية لكييف يثير المخاوف، وهناك مخاوف من أن يؤدي الجمود المطول إلى تعزيز موقف الرئيس بوتين".

وأضافت أن "عودة ظهور الجيش الروسي، مع زيادة القوات والذخيرة وميزة القوة النارية من خلال الطائرات دون طيار في ساحة المعركة، تشكل تحديا كبيرا، ورداً على ذلك، تعمل الولايات المتحدة على تكثيف المشورة العسكرية لأوكرانيا، فأرسلت جنرالاً من فئة ثلاث نجوم إلى كييف، وتدعو الاستراتيجية المحافظة المقترحة إلى الاحتفاظ بالأراضي القائمة، وتعزيز الإمدادات، والقوات على مدار العام، في حين تميل أوكرانيا نحو نهج هجومي لجذب الانتباه والاستيلاء على المبادرة".