أفريقيا الوسطى.. طائرة مجهولة تقصف عسكريين و"حلفاء" روسا شمال البلاد
أعلنت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، الإثنين، أن طائرة قادمة من دولة مجاورة قصفت ليلاً معسكرا يضم عسكريين و"حلفاء" روسا في الشمال وغادرت، مما تسبب في وقوع أضرار فقط.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الطائرة "ألقت متفجرات في مدينة" بوسانغوا "مستهدفة قاعدة لقوات الدفاع الخاصة بنا وتلك التابعة لحلفائنا، بالإضافة إلى مصنع للقطن".
وتشير بانغي دائماً إلى الوحدات العسكرية الروسية المعروفة باسم "فاغنر" بكلمة "الحلفاء".
وتابع البيان أن "هذه المتفجرات تسببت في أضرار مادية ضخمة"، مشيراً إلى أن "هذه الطائرة بعد أن نفذت هذه الجرائم (...) اتجهت نحو الشمال (...) قبل أن تعبر حدودنا".
وتقع تشاد شمال بوسانغوا، البلدة التي كانت تقع منذ وقت ليس ببعيد تحت سيطرة المتمردين.
واندلعت حرب أهلية في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2013 عندما أطاح متمردو "سيليكا" وغالبيتهم من المسلمين بالرئيس فرانسوا بوزيزي، فشكل معسكر رئيس الدولة المخلوع ميليشيات "أنتي بالاكا" وغالبيتها من المسيحيين.
وبلغ القتال بين المعسكرين ذروته في 2018 لكن حدة النزاع تراجعت منذ ذلك الحين.
لكن بداية عام 2021، نشرت روسيا مئات العناصر من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة بطلب من الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، ما ساهم في دحر الميليشيات من أغلب الأراضي التي سيطرت عليها.
ومع ذلك، لم يترسخ وجود الدولة وسلطتها في كل أراضي البلاد بشكل دائم.