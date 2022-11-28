أفريقيا الوسطى.. طائرة مجهولة تقصف عسكريين و"حلفاء" روسا شمال البلاد

وتابع البيان أن "هذه المتفجرات تسببت في أضرار مادية ضخمة"، مشيراً إلى أن "هذه الطائرة بعد أن نفذت هذه الجرائم (...) اتجهت نحو الشمال (...) قبل أن تعبر حدودنا".

وتقع تشاد شمال بوسانغوا، البلدة التي كانت تقع منذ وقت ليس ببعيد تحت سيطرة المتمردين.

واندلعت حرب أهلية في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2013 عندما أطاح متمردو "سيليكا" وغالبيتهم من المسلمين بالرئيس فرانسوا بوزيزي، فشكل معسكر رئيس الدولة المخلوع ميليشيات "أنتي بالاكا" وغالبيتها من المسيحيين.

وبلغ القتال بين المعسكرين ذروته في 2018 لكن حدة النزاع تراجعت منذ ذلك الحين.